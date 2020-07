Perché il nuovo ponte di Genova si chiama San Giorgio (Di martedì 21 luglio 2020) Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del ponte Marco Bucci ha comunicato al consiglio comunale, nella seduta in corso, data e ora dell’inaugurazione del nuovo ponte. Negli stessi istanti l’annuncio compariva sulla sua pagina Facebook. “Volevo comunicare al consiglio che abbiamo ricevuto la telefonata finale dalla presidenza della Repubblica per cui l’inaugurazione del nuovo ponte sarà lunedì 3 agosto alle 18.30, i consiglieri sono tutti invitati”. Il sindaco ha ufficializzando il nome del viadotto una volta per tutte: si chiamerà ponte “Genova San Giorgio”.Si tratta di un santo molto caro ai genovesi. Nonostante il patrono della città sia San ... Leggi su huffingtonpost

7balda : Ma perchè non posso già entrare di nuovo in pista?? Dopo questo lungo stop è tanta la voglia di gareggiare di nuovo… - mannocchia : Dice @luigidimaio a Rep che il comitato italo-libico si è riunito per negoziare il nuovo testo e che l’Italia stia… - davidealgebris : Questo unico vero dato. Giovani scappano e nessuno fa più figli. D'altronde perché uno dovrebbe fare figli che nasc… - amormors_ : @flannysart IO TI AMEN BACK! cazzo, in quest’ultimo periodo mi sono trovata ad essere molto confusa di nuovo, tutto… - stellifernox : @dreamhope13 Infatti in Italia molti cinema che avevano riaperto hanno richiuso perché ci vanno poche persone propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nuovo Dati personali, perché la Corte di Giustizia ha annullato il «Privacy Shield» Il Sole 24 ORE