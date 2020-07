Per l'Europa ricerca, clima e salute sono sacrificabili (Di martedì 21 luglio 2020) Una pioggia di miliardi sull’Europa, treni carichi d’oro diretti verso Roma. Ci sono 750 miliardi da investire per i 27 Paesi dell’Unione, addirittura 209 miliardi per l’Italia, divisi in 82 di sussidi e 127 di prestiti. Metto da parte per un attimo gli ostacoli che ancora restano, dal giudizio dell’Europarlamento ai voti dei Parlamenti nazionali. Mi limito a un messaggio che è passato. Perché se si chiama Vecchio Continente ci sarà un perché. Ecco quindi che per mettere d’accordo 27 leader, ma soprattutto due schieramenti – il blocco dei 22 e i 5 ribelli “frugali” – dopo 92 ore di maratona negoziale si è dovuto sforbiciare qua e là quello che evidentemente si riteneva sacrificabile: ricerca, clima, ... Leggi su huffingtonpost

matteorenzi : A Bruxelles un ottimo risultato per l’Italia, un capolavoro per l’Europa. Perdono i sovranisti: l’accordo dimostra… - EnricoLetta : Oggi l’Europa ha deciso un super Whatever it takes. Un piano di risposte, senza precedenti, 4mesi dopo l’inizio del… - PaoloGentiloni : Il vertice infinito è finito con un’intesa. #NextGenerationEU è la più importante decisione economica dall’introduz… - marino29b : RT @riccardo_fra: L’accordo sul #RecoveryFund segna un passaggio cruciale per l’Ue. Vince la linea dell’Italia che si è battuta per una ris… - elvcastellaneta : RT @GiuseppeConteIT: Giornata storica per l’Europa, e per l’Italia! #EUCO #NextGenerationEU #RRF -