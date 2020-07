Per l’eurodeputata Francesca Donato, il fumetto Infected commissionato dall’UE nel 2011 è inquietante (Di martedì 21 luglio 2020) L’eurodeputata della Lega Francesca Donato ha condiviso una notizia arrivata direttamente da Byoblu, la rete di media che, attraverso lo streaming e i canali social, vuole diffondere ‘notizie alternative’. Nel servizio si parla di un fumetto realizzato con il patrocinio dell’Unione Europea nel 2011/2012, dal titolo Infected che illustra le caratteristiche di una pandemia globale (partita dalla Cina) che ha invaso il pianeta e da cui è stato possibile salvarsi soltanto attraverso una cooperazione internazionale. Viste le presunte analogie con la pandemia di Coronavirus, l’eurodeputata leghista ha definito questa notizia «inquietante». LEGGI ANCHE > La Donato dice che non è stata multata in quanto ... Leggi su giornalettismo

