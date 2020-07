"Per dirgli grazie". Zingaretti-Berluconi, primo storico contatto: la telefonata (pesantissima), emergono dettagli (Di martedì 21 luglio 2020) Una telefonata, nel cuore del lockdown. Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi, lo scoop arriva a In Onda. Il segretario del Pd è ospite in studio di David Parenzo e Luca Telese e rivela l'insospettabile contatto avuto con il leader di Forza Italia, che storicamente aveva un filo diretto con i dem quando alla guida c'era Matteo Renzi. "Non ho mai parlato con Berlusconi - ha rivelato Zingaretti -, ma l'ho chiamato io qualche settimana fa, per la prima volta". Parenzo e Telese saltano sulla sedia: "L'ho chiamato per fargli i complimenti per l'intervista in cui ribadiva la volontà di rimanere all'opposizione di questo governo ma invitava tutti alla responsabilità istituzionale". "Mi sono sentito in dovere di chiamarlo e ringraziarlo", ha concluso Zinga: "Ho pensato fosse ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Per dirgli Dio ci chiama per fare delle piccole rivoluzioni quotidiane Verona In Appalti: esclusione dalla gara per omessa dichiarazione del rinvio a giudizio?

I motivi di esclusione si presentano per così dire eterogenei, dal momento che l’amministrazione in alcuni casi dovrà escludere dalla gara l’operatore economico limitandosi alla verifica della ...

Bibbiano e la lotta contro l’istituzione della famiglia

Questo monumento – giusto per ricapitolare – era stato progettato, costruito e collaudato nella virtuosa Emilia Romagna a scopo di esportazione, cioè per insegnare al resto d’Italia come “rompere il s ...

