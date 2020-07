Pensione opzione donna: esiste sconto per chi ha lavorato di notte? (Di martedì 21 luglio 2020) La Pensione anticipata con l’opzione donna cui le lavoratrici dipendenti ed autonome possono accedere con un discreto anticipo rispetto alla Pensione di vecchiaia, con la legge di Bilancio 2020 è stata prorogata per coloro che sono riuscite a centrare i requisiti anagrafici e contributivi entro la fine del 2019. Pensione opzione donna e lavoro notturno Una lettrice chiede: Buonasera..sono una lavoratrice pubblica di 55 anni , con 32 anni di contributi. Ho sentito parlare della ” opzione donna”. Mi chiedevo…sarebbero molto i soldi che perdo? E poi , sono infermiera che lavora su turni. È vero che se negli ultimi 10 anni ho fatto un ” tot” di notti c’è un abbuono? Grazie ... Leggi su notizieora

