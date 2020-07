Pechino Express, quante novità per la nuova edizione: i dettagli (Di martedì 21 luglio 2020) Questo articolo Pechino Express, quante novità per la nuova edizione: i dettagli è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘Pechino Express’ sarà confermato anche per la prossima stagione televisiva. Ma le novità per il programma saranno davvero tante. Oggi è stata una giornata importante in casa Sky. Infatti sono stati presentati i palinsesti della piattaforma satellitare. Dopo quelli della Rai e di Mediaset, sono quindi stati presentati altri progetti che riguardano la prossima stagione. … Leggi su youmovies

trash_italiano : Praticamente Rai 2 negli anni ha dato via X Factor, L’Isola dei Famosi e Pechino Express - trash_italiano : ?? Pechino Express passa ufficialmente a Sky e cambia nome in Pekin Express - IlContiAndrea : Il 17 settembre al via #XF2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Per la prima volta le fas… - shannonshugs : RT @trash_italiano: Praticamente Rai 2 negli anni ha dato via X Factor, L’Isola dei Famosi e Pechino Express - moxleyreignseth : RT @trash_italiano: Praticamente Rai 2 negli anni ha dato via X Factor, L’Isola dei Famosi e Pechino Express -