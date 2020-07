Pechino Express cambia nome e sbarca su Sky: Pekin Express sarà ancora affidato a Costantino della Gherardesca? (Di martedì 21 luglio 2020) Quale rete sana di mente si lascerebbe sfuggire un programma come Pechino Express? A quanto pare Rai2 lo ha fatto e presto i fan si troveranno davanti a Pekin Express (questo il nuovo nome dell'adventure game) in versione Sky. Proprio come è successo con X Factor anni fa, anche questa volta è la rete giovane della tv pubblica a lasciarsi sfuggire una vera e propria perla non solo in "manifattura" ma anche in ascolti, il successo sarà lo stesso?Mentre i fan si chiedono disperati come faranno a seguire il programma e se Costantino della Gherardesca lascerà la Rai alla volta di Sky, il colosso televisivo annuncia l'arrivo del programma confermando i rumors dei giorni ... Leggi su optimagazine

