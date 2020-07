Pavia, uccise la compagna e gettò il corpo nel Po: condanna ridotta da ergastolo a 25 anni (Di martedì 21 luglio 2020) Pavia, uccise la compagna e gettò il corpo nel Po. ridotta dall’ergastolo a 25 anni di carcere la pena inflitta a Franco Vignati, 66 anni, ex assessore di Chignolo Po (Pavia). L’uomo è accusato di aver ucciso con un colpo di pistola alla nuca la compagna di 40 anni, Lavdije Kruja detta Dea. Il delitto è avvenuto il 30 maggio del 2016. La corte d’assise d’appello ha escluso la premeditazione. ridotta in appello dall’ergastolo a 25 anni di carcere la pena inflitta a Franco Vignati, 66 anni, ex assessore leghista del Comune di Chignolo Po (Pavia), per l’omicidio di ... Leggi su limemagazine.eu

Pavia, uccise la compagna e gettò il corpo nel Po: condanna ridotta da ergastolo a 25 anni

Zeccone, investita in bici sulla Vigentina: morta donna 70enne

Zeccone (Pavia), 21 luglio 2020 – E’ morta sulla Vigentina, investita e uccisa da un’auto mentre percorreva in bicicletta la trafficata arteria stradale che collega Pavia al Sud Milano (Sp205). Era di ...

LA NUOVA MAFIA SEDUCE I GIOVANI SUI SOCIAL

La crisi economica scatenata dal Covid sta già rafforzando le mafie, pronte a inserirsi lì dove gli aiuti statali non arrivano. E a calamitare le attenzioni delle giovani generazioni, in particolare a ...

