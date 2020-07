Patrick Zaki, gli avvocati: “Lui come Regeni, pedina nei rapporti economici tra Italia ed Egitto. Vostro Paese non ha la forza di imporsi” (Di martedì 21 luglio 2020) Erano in molti a temere che la decisione della Procura del Cairo di rinnovare di altri 45 giorni la detenzione avrebbe rappresentato un duro colpo per Patrick Zaki. L’ennesima sentenza-beffa, formulata il 12 luglio scorso, ha confermato il carcere per il ricercatore egiziano e studente Erasmus a Bologna in diritti civili e di genere almeno fino alla fine di agosto. Una situazione non certo unica, la sua. Si stima, infatti, che in Egitto quasi un terzo dei prigionieri, 35mila su 115mila, si trovi in regime di detenzione preventiva. Il giovane studente da 165 giorni si trova nel carcere di Tora e dire che la sua situazione si sta ormai consolidando non è ormai più una forzatura: “Ormai appare abbastanza chiaro, il mio ex collega ed amico è diventato un ostaggio più che un ... Leggi su ilfattoquotidiano

civati : Insisitiamo, come ogni giorno. #FreePatrick #PatrickZaki - amnestyitalia : Morto ieri in Egitto il giornalista Mohamed Monir, affetto da Covid-19. Si era ammalato nel carcere di Tora, lo ste… - amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione assurda, atroce, arbitraria e crudele.… - MartinaDp98 : RT @fattoquotidiano: Patrick Zaki, gli avvocati: “Lui come Regeni, pedina nei rapporti economici tra Italia ed Egitto. Vostro Paese non ha… - LucianaCiolfi : RT @fattoquotidiano: Patrick Zaki, gli avvocati: “Lui come Regeni, pedina nei rapporti economici tra Italia ed Egitto. Vostro Paese non ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki Patrick Zaki, gli avvocati: “Lui come Regeni, pedina nei rapporti economici tra Italia ed Egitto Il Fatto Quotidiano Parma, mozione delle minoranze: "Cittadinanza onoraria a Patrick Zaky"

Una mozione - primo firmatario e proponente il consigliere Giuseppe Massari - per chiedere all'Amministrazione comunale di conferire a Patrick Zaky - studente dell'università di Bologna fermato al Cai ...

InChiostro e dintorni, pensieri e immagini per scrivere Bologna

Su Giulio Regeni e Patrick George Zaki, lunedì 27 luglio), con il sociologo e attivista Emanuele Leonardi (La giustizia climatica come nuova cultura politica, giovedì 30 luglio), con il professore di ...

Una mozione - primo firmatario e proponente il consigliere Giuseppe Massari - per chiedere all'Amministrazione comunale di conferire a Patrick Zaky - studente dell'università di Bologna fermato al Cai ...Su Giulio Regeni e Patrick George Zaki, lunedì 27 luglio), con il sociologo e attivista Emanuele Leonardi (La giustizia climatica come nuova cultura politica, giovedì 30 luglio), con il professore di ...