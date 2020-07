Partito Liberale Italiano (PLI): congresso regionale del Lazio 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Sarà un mercoledì politicante importante per i liberali del P.L.I (Partito Liberale Italiano) del Lazio quello di domani, 22 luglio 2020: è convocato il congresso regionale della formazione politica. A Roma, alle ore 18:30, presso la sala ricevimenti Sa Tanca sito in Via Nomentana, avrà luogo la kermesse. Il centrodestra ritrovi l’ anima Liberale, quella autentica, targata P.L.I. (Partito Liberale Italiano). Partito Liberale Italiano (PLI): congresso regionale del Lazio 2020 su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

