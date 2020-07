Parma-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: Hirving Lozano al centro dell’attacco (Di martedì 21 luglio 2020) La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a decifrare la formazione che Gennaro Gattuso metterà in campo per Parma-Napoli, in programma domani 22 luglio alle 19:30. La difesa vedrà presente ancora Kalidou Koulibaly insieme a Nikola Maksimovic, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere il ritorno di Alex Meret. Diego Demme, Fabian Ruiz e Eljif Elmas titolari a centrocampo. Turno di riposo per José Callejon, da valutare ancora bene Dries Mertens, anche per non rischiarlo in vista del Barcellona. Ci sarà Hirving Lozano al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da Matteo Politano, fresco di goal contro l’Udinese. Arkadiusz Milik ... Leggi su calciomercato.napoli

