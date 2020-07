Parma-Napoli, probabili formazioni Sky: Dries Mertens indicato come titolare nonostante gli acciacchi (Di martedì 21 luglio 2020) La redazione del portale online di Sky Sport ha provato a decifrare la formazione che Gennaro Gattuso metterà in campo per Parma-Napoli, in programma domani 22 luglio alle 19:30. La difesa vedrà presente ancora Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci potrebbe essere ancora David Ospina. Diego Piotr Zielinski, Fabian Ruiz e Stanislav Lobotka titolari a centrocampo. Turno di riposo per José Callejon, Dries Mertens viene invece indicato come titolare al centro dell’attacco. Il belga dovrebbe essere affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da Matteo Politano, fresco di goal contro l’Udinese. Arkadiusz Milik, invece, sarà indisponibile per ... Leggi su calciomercato.napoli

