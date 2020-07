Parma-Napoli, i convocati di Gattuso. Ospina out, Mertens c’è (Di martedì 21 luglio 2020) Il Napoli ha ufficializzato i convocati di Rino Gattuso per la trasferta di domani a Parma. Nella lista è inserito Dries Mertens, nonostante il risentimento al gluteo rimediato durante il match contro l’Udinese. Non ci sarà, invece, Ospina, a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra. Ecco il report del Napoli: Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match del “Tardini” contro il Parma in programma domani per la 35esima giornata (ore 19.30) La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con esercizi di riscaldamento e allunghi. Successivamente esercitazioni di passaggio, lavoro di possesso palla e seduta tattica.Lavoro personalizzato per ... Leggi su ilnapolista

sscnapoli : ?? #ParmaNapoli sarà diretta dall’arbitro Giua di Olbia ?? - sscnapoli : ?? #ParmaNapoli, i precedenti ?? - wb3ldoM7EOioIBN : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - napolista : Parma-Napoli, i convocati di Gattuso. Ospina out, Mertens c’è Il portiere colombiano ha un affaticamento muscolare… - SOSFanta : ?? UFFICIALE - Convocati #Napoli: c'è Mertens! Ospina fuori per infortunio Occhio a Dries per il Parma ?… -