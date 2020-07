Parma-Napoli, ecco l’arbitro della gara: precedente poco incoraggiante (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la vittoria contro l’Udinese, il Napoli scenderà in campo domani sera per il match del Tardini contro il Parma. A dirigere la sfida sarà l’arbitro Giua di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Colarossi–Affatato e dal quarto uomo Marinelli. Al VAR la coppia Massa-Passeri. Giua ha diretto soltato una volta in Napoli in Serie A ed il precedente non è positivo: si tratta di Napoli-Lecce del 20 febbraio scorso, terminata 2-3 per i salentini. Il direttore di gara si rese protagonista con una serie di scelte arbitrali discutibili, a tal punto da essere fermato da Rizzoli. L'articolo Parma-Napoli, ecco l’arbitro della ... Leggi su anteprima24

