Parma Napoli, convocati Gattuso: c’è Mertens, out Ospina (Di martedì 21 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Parma Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro il Parma. Mertens ce la fa dopo la botta subito con l’Udinese, out Ospina per un problema muscolare. Portieri: Meret, Karnezis, IdasiakDifensori: Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, KoulibalyCentrocampisti: Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, LobotkaAttaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Politano Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sscnapoli : ?? #ParmaNapoli, i precedenti ?? - sscnapoli : ?? #ParmaNapoli sarà diretta dall’arbitro Giua di Olbia ?? - adamecr007 : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - Salvato95551627 : RT @FaiSempBurdell: Classifica serie A giornata 15 del girone di ritorno 36 Atalanta 32 Napoli 32 Juventus 31 Milan 29 Sassuolo 26 Lazio… - dmax69 : RT @JPeppp: Saldo rigori a favore e contro serie A. Lazio +9 Inter +7 Genoa +6 Sampdoria +4 Atalanta +3 Juve +2 Milan +1 Lecce +1 Fiorenti… -