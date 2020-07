Parma-Napoli (22 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 21 luglio 2020) Il Parma in vantaggio che si fa rimontare preferibilmente nella parte finale della partita sta diventando un grande classico dell’estate e si è ripetuto anche domenica al Tardini nella sconfitta contro la Sampdoria. Seconda gara casalinga consecutiva per gli uomini di D’Aversa contro il Napoli, che ha battuto 2-1 in rimonta l’Udinese nonostante l’infortunio di … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

