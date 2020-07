Parma, D’Aversa: «Non dobbiamo scioglierci. Niente errori con il Napoli» (Di martedì 21 luglio 2020) Roberto D’Aversa ha analizzato in conferenza stampa la sfida contro il Napoli: le parole del tecnico del Parma Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha commentato in conferenza stampa la partita contro il Napoli. SVOLTA – «Quello che ho detto ai ragazzi è che sicuramente non si può essere contenti del momento anzi, bisogna essere incazzati per gli ultimi risultati. Ho prospettato loro la partita di domenica contro la Sampdoria dove loro stessi sono stati in grado di giocare uno dei primi tempi più belli da quando alleno e allo stesso tempo, nel secondo, sciogliersi nelle difficoltà e giocare in maniera impaurita. Questo non deve accadere. Quello che ho cercato di far prevalere sul loro pensiero è che tutti ci sentiamo un po’ demoralizzati in questo ... Leggi su calcionews24

