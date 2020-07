Paratici: «Se Sarri resterà alla Juve anche il prossimo anno? Senz’altro» (Di martedì 21 luglio 2020) Ieri sera, a Sky, Fabio Paratici ha confermato l’incarico a Maurizio Sarri anche per la prossima stagione. alla domanda “Sarri sarà l’allenatore della Juventus anche nella prossima stagione?”, il dirigente bianconero ha risposto con un laconico ma chiaro: «Senz’altro». Ed ha aggiunto: «Ho vissuto cinque anni di Allegri nei quali in Italia abbiamo vinto 9 titoli su 10, più qualche Supercoppa persa e vinta, e ogni volta che c’è stato un pareggio, non dico una sconfitta, e addirittura anche dopo le vittorie pareva esserci un problema. Ormai siamo abituati, ci ridiamo anche un po’ sopra all’interno. E lo abbiamo fatto allo stesso modo con ... Leggi su ilnapolista

