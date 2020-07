Paola Cortellesi sarà una detective in Petra, nuova serie di gialli in arrivo su Sky (Di martedì 21 luglio 2020) Paola Cortellesi è la detective Petra Delicado creata da Alicia Giménez-Bartlett nella nuova serie che andrà in onda su Sky Cinema : ecco quando. Paola Cortellesi sarà Petra, nella serie ispirata alla detective di polizia nata dalla penna della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. La prima puntata andrà in onda su Sky Cinema il prossimo 14 settembre Petra Delicado è apparsa per la prima volta nel 1996 nel romanzo Riti di morte. La detective - che nei libri lavora per la polizia di Barcellona - arriva dal prossimo 14 settembre su Sky Cinema. Paola Cortellesi sarà la ... Leggi su movieplayer

