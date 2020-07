Pandev: “Mancano ancora quattro partite, non so se la Samp è favorita, loro sono tranquilli” (Di martedì 21 luglio 2020) Goran Pandev, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “sono tutte partite delicate, ne sono rimaste quattro e per noi sono molto importanti per raggiungere il nostro obiettivo. Domani contro la Samp vogliamo fare bene e portare punti a casa. Salvezza domani in caso di vittoria? Non lo so. Ci sono ancora quattro partite importanti, il Lecce e le altre lotteranno fino alla fine. Per noi è fondamentale fare tre punti. Non so se la Samp partirà favorita, è una partita a parte, loro sono tranquilli e possono ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Pandev “Mancano