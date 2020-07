Panchina Spal, si cambia dopo la retrocessione: in pole Pasquale Marino (Di martedì 21 luglio 2020) La dirigenza della Spal ha intenzione di cambiare allenatore dopo la retrocessione in Serie B: in pole Pasquale Marino dopo la retrocessione in Serie B, la dirigenza della Spal ha deciso di cambiare tecnico. Di Biagio non sarà più l’allenatore della squadra: non ha dato i risultati sperati e Mattioli vuole chiudere questo capitolo cambiando guida. Come spiega il Corriere dello Sport, in pole per la Panchina c’è Pasquale Marino, tecnico dell’Empoli. Con lui ci sarebbe Massimo Mezzini, suo vice allenatore ed ex allenatore della squadra estense. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FERRARA - La netta sensazione è che la Spal, nel metabolizzare la retrocessione con quattro ... A sentire l'ambiente e qualche voce interna viene dato per certo l'avvicendamento in panchina, anche se ...

Dopo la retrocessione in Serie B, la dirigenza della Spal ha deciso di cambiare tecnico. Di Biagio non sarà più l’allenatore della squadra: non ha dato i risultati sperati e Mattioli vuole chiudere qu ...

