Panchina Juventus, dall’Inghilterra sicuri: il tecnico ha detto sì (Di martedì 21 luglio 2020) Panchina Juventus – La Juventus ieri sera ha battuto la Lazio fissando il punteggio sul 2-1. Nonostante le dichiarazioni post-partita di Sarri continua a girare la voce di un suo ipotetico addio a fine stagione. La stampa inglese è sicura: un tecnico avrebbe appena detto sì ai bianconeri e adesso prende quota l’ipotesi di uno switch in Panchina. Panchina Juve: Pochettino dice sì Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal “Daily Mail” Mauricio Pochettino sarebbe propenso ad accettare le lusinghe bianconere. L’allenatore, stando sempre a quanto riferito d’oltremanica, avrebbe dato la sua disponibilità. Leggi anche: Sarri Juventus, Dybala malconcio e la rivelazione su Higuain Nonostante un ... Leggi su juvedipendenza

TuttoMercatoWeb : RT @TMW_radio: ??SONDAGGIO?? In quale di questi aspetti risiedono, secondo voi, i maggiori meriti di #Sarri da quando siede sulla panchina d… - TMW_radio : ??SONDAGGIO?? In quale di questi aspetti risiedono, secondo voi, i maggiori meriti di #Sarri da quando siede sulla p… - alessiocrobu : Juventus che l'anno prossimo vincerà lo scudetto con l'attacco Caputo Mancosu e Cosmi in panchina, e l'Inter avrà L… - pistoligno_gol : @AlexDGlondon Che alla Juventus farebbe panchina (cit)... - GiuliB84 : @nonleggerlo @filippomricci Per abitudine andava verso i suoi compagni di squadra in panchina della Juventus -