Palermo, spacciavano droga con l'ok del clan mafioso. 15 arresti (Di martedì 21 luglio 2020) commenta I carabinieri di Palermo hanno scoperto un traffico di stupefacenti che veniva gestito con la benedizione dei vertici mafiosi del mandamento di Pagliarelli. Sono state arrestate 15 persone ... Leggi su tgcom24.mediaset

Palermo si risveglia tra mafia e droga, con le sirene dei carabinieri in città. Arrestate 15 persone in un’operazione anti-droga con “bacio mafioso”. Palermo, arresti in tutta la città. La Sicilia tor ...I carabinieri di Palermo hanno scoperto un traffico di stupefacenti che veniva gestito con la benedizione dei vertici mafiosi del mandamento di Pagliarelli. Sono state arrestate 15 persone con l'accus ...