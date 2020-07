Palermo, Fabrizio Ferrandelli (+Europa): “Il sindaco avrebbe potuto risolvere il problema molto tempo fa” (Di martedì 21 luglio 2020) Il tema Palermo Calcio e convenzione stadio tiene banco da settimane. La politica riveste un ruolo fondamentale per il futuro del club.L’accordo per avere il “Renzo Barbera” è decisivo ai fini dell’iscrizione dei rosanero al prossimo campionato. C’è una bozza che adesso dovrà essere discussa e approvata in Consiglio comunale.A questo proposito è intervenuto Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale di +Europa "Se ne parla da anni. Quello che dico ai tifosi palermitani è che non manca per Fabrizio Ferrandelli, non manca per la forza politica che rappresento, non manca per il consiglio comunale. La vecchia società è in contenzioso con il Comune di Palermo, il sindaco dal 2012, ... Leggi su mediagol

"I racconti del balcone" debuttano con una diretta Facebook

Aspettando l’uscita in edicola, in programma sabato 25, “I racconti del balcone” debuttano oggi pomeriggio, alle 18,30, con la presentazione nei Giardini di Palazzo reale che sarà trasmessa in diretta ...

Alluvione a Palermo, Ferrandelli: "Ecco la procedura per chiedere sopralluogo contestazione danni" (FOTO)

l consigliere Comunale di Palermo Fabrizio Ferrandelli, solo oggi è riuscito a recuperare la sua autovettura, rimasta immersa a seguito dell’alluvione abbattutasi nel capoluogo. Ne parlano anche altre ...

