Palermo, droga e mafia "a braccetto": 15 arresti (Di martedì 21 luglio 2020) Palermo si risveglia tra mafia e droga, con le sirene dei carabinieri in città. Arrestate 15 persone in un'operazione anti-droga con "bacio mafioso". Palermo, arresti in tutta la città. La Sicilia torna a far parla di sé in due diversi ambiti strettamente collegati (soprattutto in questo caso) fra loro. Sono 15 le persone arrestate in un'operazione portata avanti e finalizzata dai carabinieri della città di Palermo stessa. Come detto poc'anzi le autorità competenti seguivano non uno, ma ben due ambiti che, in questa "sporca" vicenda, collaboravano in stretto legame. Più che altro il primo, cioè quello della droga, era nelle "mani" del secondo, quello ...

