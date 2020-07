Ozark 4: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 21 luglio 2020) Ozark 4: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce Netflix ha dato il via alla produzione della quarta stagione di uno show che ha raggiunto un notevole successo tra il pubblico: stiamo parlando di Ozark. Per i fan c’è una brutta notizia: il quarto capitolo sarà l’ultimo della serie tv e quindi gli appassionati dovranno prepararsi a dire addio ai loro personaggi preferiti. In ogni caso l’ultima stagione di Ozark conterà un totale di 14 episodi (4 in più rispetto ai capitoli precedenti), tutti dalla durata variabile tra i 50 e i 60 minuti. Per chiunque volesse recuperare il titolo sulla piattaforma streaming sono presenti le prime tre stagioni. Ricordiamo che al ... Leggi su termometropolitico

