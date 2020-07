Ostia, montagne di rifiuti nella zona delle Saline (Di martedì 21 luglio 2020) Rimane preoccupante la situazione rifiuti a Saline, nella zona di Ostia antica. Da giorni infatti il servizio di raccolta non viene effettuato e la montagna di spazzatura aumenta. Le strade maggiormente interessate sono le seguenti: via Fiorelli, via Taramelli, via Minervini, Milano, Banduri ed Orioli. Restano tuttavia numerose nel quartiere le zone lasciate abbandonate a loro stesse. Leggi anche:Ostia, raccolti i quintali di rifiuti sul retro di un noto ristorante giapponese Ostia, montagne di rifiuti nella zona delle Saline su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

(AGR) "Il Porto si racconta" è il titolo della mostra fotografica di Pino Rampolla inaugurata l'altra mattina nella piazzetta del Porto Turistico di Roma.In esposizione 30 immagini in bianco e nero

