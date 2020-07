Ospedali connessi e visite in telemedicina: la sanità digitale in Italia, dai rischi alle opportunità (Di martedì 21 luglio 2020) Ospedali ‘connessi‘ capaci di condividere dossier sanitari, effettuare visite in telemedicina, monitorare i pazienti cronici a distanza. È la sanita’ digitale che l’Italia insegue da tempo e che per diventare strutturale e organica necessita di strategie, di solide fondamenta e di professionisti competenti. Perche’ l’enorme flusso di sensibilissimi dati sanitari generati e condivisi dovra’ viaggiare su binari sicuri, cosi’ da garantire il rispetto della privacy dei cittadini. Si e’ discusso di questo durante il webinar dal titolo ‘telemedicina’ organizzato da ANORC (Associazione nazionale operatori e responsabili della custodia di contenuti digitali), moderato dal direttore dell’agenzia ... Leggi su meteoweb.eu

I due genitori hanno dimostrato «di aver affrontato dei disagi connessi al trasferimento in un'altra casa e di aver dovuto lasciare la comunità in cui erano inseriti gli stessi unitamente ai figli ...

I consiglieri comunali Pasquale Marino, Giancarlo Frascarelli e Daniele Perello si dicono soddisfatti per la presa di posizione chiara e in difesa degli interessi della cittadinanza da parte del sinda ...

