Oroscopo 21 luglio 2020: Cancro in armonia, Capricorno irrequieti (Di martedì 21 luglio 2020) Giornata no per i nati sotto il segno del Capricorno. L’Oroscopo del 21 luglio vi esorta a mantenere la calma. I Cancro, invece, saranno molto in sintonia con l’ambiente circostante. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Le relazioni di coppia che si sono trovate ad affrontare una piccola crisi potrebbero trovare una risoluzione. Approfittate del transito favorevole per ricucire vecchi dissapori. La passione contraddistinguerà la vostra giornata, pertanto, anche se siete single è il momento di gettarvi in nuove conoscenze. Toro. C’è un po’ di tensione in famiglia, forse a causa di questioni burocratiche che dovete mettere in chiaro. Nel lavoro, invece, continuerete ad affrontare una fase alquanto positiva e produttiva. Non lasciatevi abbattere dalle piccole ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 luglio 2020 - #Oroscopo #Paolo #luglio - italiaserait : Oroscopo Branko oggi, 21 luglio 2020: le previsioni del giorno - zazoomblog : Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Martedì 21 Luglio 2020 - #dicono #stelle: #Oroscopo #Martedì - Notiziedi_it : Oroscopo di oggi di Paolo Fox: le stelle di martedì 21 luglio 2020 - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Oroscopo di oggi 21 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri -