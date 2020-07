Operai rinunciano alle ferie per salvare il posto di lavoro (Di martedì 21 luglio 2020) Si tratta di 900 piccole e medie imprese situate tra Padova e Venezia. Le grandi firme sono andate a bussare dai produttori e loro hanno risposto. Il Veneto, simbolo dell’Italia che si è sollevata da tanti disagi, tra cui due guerre. Questa volta il nemico è il Covid-19. Riemergono così dei racconti, dei ricordi, che … L'articolo Operai rinunciano alle ferie per salvare il posto di lavoro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Si tratta di 900 piccole e medie imprese situate tra Padova e Venezia. Le grandi firme sono andate a bussare dai produttori e loro hanno risposto. Il Veneto, simbolo dell’Italia che si è sollevata da ...

