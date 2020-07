OnePlus Nord, completo e con un prezzo super (Di martedì 21 luglio 2020) È un OnePlus e si vede. Il nuovo smartphone dell’azienda cinese ha i tratti distintivi del brand: design molto curato, prodotto ben assemblato, contenuti tecnologici di livello, ma questa volta anche il prezzo lo rende appetibile. Il OnePlus Nord ha infatti un costo da medio di gamma e tutte le carte in regola per combattere e vincere in questa affollata fascia di mercato. Il dispositivo si presenta con un look elegante, in due colorazioni che gli donano un tocco di stile distintivo, Blue Marble e Gray Onyx. Le dimensioni sono piuttosto compatte, il display si ferma a 6,44 pollici, rendendo semplice impugnarlo e gestirlo anche con una mano. Proprio lo schermo, uno dei punti di forza dei prodotti OnePlus, non è stato sacrificato dall’abbassamento di prezzo, si ... Leggi su wired

michaelmika46 : ?? on @YouTube: ONEPLUS NORD è il NUOVO FLAGSHIP KILLER!? Prezzi e prime impressioni - Genjuro75 : Oneplus Nord a 399€ - è tornato il NEVER SETTLE - francisgaurano : ONEPLUS NORD @ $400 UWIAN NA xiaomi realme oppo vivo appol samsung asus umidigi starmobile cherry mobile myphone - TechEnrico : WOW Il nuovo OnePlus Nord é fantastico! L'azienda é tornata alle origini: caratteristiche ottime a prezzi bassi (39… - StraNotizie : OnePlus: arriva Nord, smartphone di fascia media dalle caratteristiche top di gamma -