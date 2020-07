One Punch Man: A Hero Nobody Knows, da oggi il nuovo DLC (Di martedì 21 luglio 2020) Arriva oggi il nuovo DLC di One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Garou e Watchdog Man si uniscono al combattimento come personaggi giocabili Se c’è una cosa che i fan di One Punch Man adorano, quella è sicuramente la caratterizzazione dei personaggi secondari e non. Ed ecco quindi che un eroe ed un villain entrano nel roster del gioco di Bandai Namco con il Character Pack #3 e #4. Stiamo parlando di Watchdog man e di Garou, due dei personaggi più amati dalla community. I due si uniscono a Suiryu e Lightning Max, introdotti nei precedenti DLC. Nuovi personaggi, mosse speciali e missioni nel DLC di One Punch Man: A Hero Nobody Knows Tutti e 4 i DLC possono essere ... Leggi su tuttotek

