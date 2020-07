Omofobia, quando il potere incontra il fanatismo religioso le prime vittime sono le persone Lgbt (Di martedì 21 luglio 2020) di Franco Grillini Silvia Romano, la cui vicenda è nota, dopo la sua conversione all’Islam in seguito al rapimento di un gruppo estremista islamico afferma che la sua è una scelta di libertà. Lo dice in una intervista a Zita Dazzi del 6 luglio 2020 aggiungendo che il “velo” islamico la rende libera e che i genitori l’hanno educata al valore della diversità. Poi la scoperta di Dio durante le fasi del rapimento (ma in Italia non c’era un’ampia offerta in materia?) e l’idea che coprire il corpo femminile sia la salvezza dalla sua reificazione come oggetto sessuale. Infine la Romano afferma che la libertà è soprattutto soggettiva. È ovvio che ognuno è libero di pensarla come crede, soprattutto in materia religiosa e morale. Tuttavia mi pare che il tentativo di dipingere l’Islam radicale ... Leggi su ilfattoquotidiano

È ovvio che ognuno è libero di pensarla come crede, soprattutto in materia religiosa e morale. Tuttavia mi pare che il tentativo di dipingere l’Islam radicale come strumento di libertà si scontri con ...

La denuncia del Centro Studi Livatino: frode parlamentare sul ddl omofobia

Ecco quanto rileva il Centro studi Livatino: Oggi la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati avvia l’esame del testo unificato Zan in tema di contrasto alla omo-transfobia (sul quale ...

