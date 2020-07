Omofobia, Mantovano scopre la truffa del ddl Zan: la legge ancora non c’è, i soldi sono già stanziati (Di martedì 21 luglio 2020) Una “presa in giro di tutti i deputati”, una vera e propria “frode parlamentare“. A lanciare l’allarme sulle strane manovre in atto intorno al ddl Zan sull’Omofobia è Alfredo Mantovano. Consigliere alla Corte di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Livatino, Mantovano è stato anche un parlamentare di lungo corso. Gli emendamenti alla legge Zan già approvati nel dl Rilancio Mantovano ha scoperto che alcuni emendamenti della controversa legge sull’Omofobia, che saranno votati oggi in Commissione Giustizia, “sono già stati approvati nella legge di conversione del Dl Rilancio“. Una “frode parlamentare: oggi la Commissione Giustizia della Camera ... Leggi su secoloditalia

PiuPopolari : RT @PdF_Rass_Stampa: Articolata analisi del quotidiano cattolico @Avvenire_Nei che #oggi #sabato #18luglio fa il punto su contenuti, implic… - cslivatino : RT @PdF_Rass_Stampa: Articolata analisi del quotidiano cattolico @Avvenire_Nei che #oggi #sabato #18luglio fa il punto su contenuti, implic… - PdF_Rass_Stampa : Articolata analisi del quotidiano cattolico @Avvenire_Nei che #oggi #sabato #18luglio fa il punto su contenuti, imp… - LavoroLazio_com : Roma, presentato libro 'Omofobi per legge?' a cura di Al... - Tec_Ambientali : #Omofobia. Mantovano: «Nemmeno i sostenitori del ddl hanno idee concordi su identità sessuale e orientamento di gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Mantovano Omofobia, Mantovano scopre la truffa del ddl Zan: la legge ancora non c'è, i soldi sono già... Il Secolo d'Italia Omofobia, Mantovano scopre la truffa del ddl Zan: la legge ancora non c’è, i soldi sono già stanziati

Una “presa in giro di tutti i deputati”, una vera e propria “frode parlamentare“. A lanciare l’allarme sulle strane manovre in atto intorno al ddl Zan sull’omofobia è Alfredo Mantovano. Consigliere al ...

Dove regna il relativismo, l’opinione può dettare legge. A cosa serve il ddl omofobia

Così il testo di legge Zan sostenuto dal governo realizza una operazione ideologica con pretese egemoniche. Ma non vivevamo nella società della libertà senza limiti? Il presidente della Repubblica Ser ...

Una “presa in giro di tutti i deputati”, una vera e propria “frode parlamentare“. A lanciare l’allarme sulle strane manovre in atto intorno al ddl Zan sull’omofobia è Alfredo Mantovano. Consigliere al ...Così il testo di legge Zan sostenuto dal governo realizza una operazione ideologica con pretese egemoniche. Ma non vivevamo nella società della libertà senza limiti? Il presidente della Repubblica Ser ...