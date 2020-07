Olbia: le bellezze della Sardegna affascinano i turisti italiani (Di martedì 21 luglio 2020) Sono sempre di più gli italiani che decidono di dedicare le proprie vacanze estive alle bellezze nostrane, spesso meta di tanti turisti da ogni parte del mondo. La Sardegna è una delle isole più gettonate del Mediterraneo e quest’anno, ai tempi del Coronavirus, molti cercano informazioni anche online su come spostarsi in jet privato per evitare gli assembramenti dei classici aerei di linea durante il viaggio. Nonostante le linee guida, infatti, ci si sente più tranquilli con questa tipologia privata di mezzo. Come raggiungere la Sardegna In generale, la Sardegna si può raggiungere sia per via aerea che marittima. L’aeroporto di Olbia è un punto di arrivo molto trafficato, così come anche il porto: nel primo ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Olbia bellezze Olbia: le bellezze della Sardegna affascinano i turisti italiani Il Denaro Olbia: le bellezze della Sardegna affascinano i turisti italiani

Sono sempre di più gli italiani che decidono di dedicare le proprie vacanze estive alle bellezze nostrane, spesso meta di tanti turisti da ogni parte del mondo. La Sardegna è una delle isole più getto ...

Le farmacie inglesi Boots in Costa Smeralda

PORTO CERVO. Lo storico marchio inglese di farmacie Boots sbarca in Sardegna con due punti vendita in Costa Smeralda, a Porto Cervo, in Piazzetta degli Archi, e ad Abbiadori, al Centro Commerciale Mon ...

Sono sempre di più gli italiani che decidono di dedicare le proprie vacanze estive alle bellezze nostrane, spesso meta di tanti turisti da ogni parte del mondo. La Sardegna è una delle isole più getto ...PORTO CERVO. Lo storico marchio inglese di farmacie Boots sbarca in Sardegna con due punti vendita in Costa Smeralda, a Porto Cervo, in Piazzetta degli Archi, e ad Abbiadori, al Centro Commerciale Mon ...