Olanda, Wilders contro Rutte dopo l’accordo sul Recovery Fund: “Regalati 82 miliardi all’Italia” (Di martedì 21 luglio 2020) Recovery Fund, in Olanda Wilders contro Rutte: “Regalati 82 miliardi all’Italia” dopo il faticato accordo raggiunto dal Consiglio europeo sul Recovery Fund, in Olanda il premier Mark Rutte deve adesso fare i conti con le critiche delle opposizioni, su tutte quelle di Geert Wilders. Il leader del Pvv, il partito sovranista, euroscettico e anti-immigrazione che fa parte dello stesso gruppo di Lega e Le Pen nel Parlamento europeo, ha attaccato il primo ministro con una serie di tweet. “Il primo ministro italiano Giuseppe Conte – ha scritto Wilders – è molto soddisfatto. Ottiene 82 ... Leggi su tpi

borghi_claudio : @INotizie24 Wilders ha ragionissima. Io non voglio un centesimo dall'Olanda. Lei invece pensa sia giusto andare ad… - FMCastaldo : Le resistenze trovate nella trattativa sono figlie della necessità di #Rutte di fare campagna elettorale in #Olanda… - andreapurgatori : L'olandesino. - Rodica30889717 : RT @FMCastaldo: Le resistenze trovate nella trattativa sono figlie della necessità di #Rutte di fare campagna elettorale in #Olanda, anche… - giordanofiocca : @borghi_claudio Ma come? il vostro amico Wilders dice che Rutte ha fatto un regalone all'Italia. Voi dite che il re… -