“Oggi in tv”, tutta la programmazione di martedì 21 luglio. (Di martedì 21 luglio 2020) Il martedì, si sa, le protagoniste assolute della serata sono le serie tv, da The Resident a Chicago P.D., passando per Squadra Speciale Cobra 11. Ma oggi in tv non mancheranno attualità con #CartaBianca e cinema con Carlo Verdone, passando per lo spettacolo con Gerry Scotti. Vediamo ora, di canale in canale, qual è l’intera programmazione sia in Rai che in Mediaset. Cosa abbiamo in Rai Sulle reti Rai, dalla prima all’ultima,sono tutti appuntamenti fissi il martedì, tra serie tv e dibattito. E noi abbiamo per il pubblico affezzionato tutte le anticipazioni della serata. Le serie del martedì in Rai Sul primo canale, alle 21,25, torna la serie tv The Resident con ben 3 episodi, il 3, 4 e 5, della seconda stagione. La prima puntata dal titolo Questione di Tempo vede i protagonisti, Nic e Conrad alle prese con ... Leggi su thesocialpost

