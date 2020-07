"Oggi ci salvano domani, ci cacciano". Sallusti, una nerissima verità su Merkel e Macron: cosa cambia, da oggi, in Europa (Di martedì 21 luglio 2020) Ci ha salvato Giuseppe Conte? No, spiega Alessandro Sallusti, dobbiamo ringraziare Angela Merkel ed Emmanuel Macron se "i soldi europei arriveranno, meno incondizionati di quanto sperato ma comunque tanti, che se ben spesi - questo è un grosso punto interrogativo visto in che mani siamo - potrebbero gettare le fondamenta della ripresa". Germania e Francia, sottolinea il direttore del Giornale nel suo editoriale, "hanno fatto valere il loro peso: se andasse a fondo l'Italia - è in sintesi il loro ragionamento - a catena le conseguenze sarebbero devastanti per tutti, e comunque senza Italia non può esserci Europa". La posizione di Sallusti è filo-europea: "Questa è la prova che al di fuori dell'Europa non ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Oggi salvano Terribile incendio di Paese, i volontari salvano gli animali sopravvissuti al rogo. Oggi Treviso Meteo Prato: lunedì bel tempo, poi discreto

Aggiornamento previsioni meteo Prato, lunedì, 20 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sa ...

Via libera all'etichetta salva-salumi Made in Italy: firmato il decreto

Con un decreto interministeriale, sottoscritto dai ministri dell'Agricoltura, Sviluppo economico e Salute oggi all'assemblea Coldiretti in corso a Roma, arriva il via libera all'etichetta con l'indica ...

