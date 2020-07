Obbligo di mascherina nelle zone della movida nel Lazio: al lavoro per l'ordinanza (Di martedì 21 luglio 2020) La Regione Lazio è al lavoro su un’ordinanza per rendere obbligatorio l’uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche all’esterno. In particolare il provvedimento mira a prevenire nuovi contagi dovuti all’affollamento incontrollato nei luoghi della movida. Più volte l’assessore alla sanità della Regione Alessio D’Amato negli ultimi giorni ha richiamato all’importanza dell’uso della mascherina in determinate situazioni.“Stiamo cercando di capire qual è lo strumento più adatto contro gli assembramenti e valutiamo possibili soluzioni compreso un provvedimento analogo a quello preso a Capri”, ha detto ... Leggi su huffingtonpost

