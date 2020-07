Nuovo Peugeot e-Expert ordinabile in Italia (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – A qualche giorno dal reveal internazionale, Peugeot apre l’ordinabilità del Nuovo veicolo commerciale dotato di propulsione 100% elettrica. Nuovo Peugeot e-Expert sarà in consegna a partire dal prossimo autunno ma è possibile ordinarlo già oggi, con un listino prezzi che parte da 32.600 euro per dell’allestimento Pro con lunghezza standard (4,96 metri) e batteria da 50 kWh ed arriva a 39.750 euro dell’allestimento Premium con lunghezza da 5,31 metri e batteria da 75 kWh.Nuovo Peugeot e-Expert si caratterizza per: due livelli di autonomia, fino a 330 km nel ciclo di omologazione Wltp3 lunghezze (Compact, Standard e Long); una capacità di traino di 1000 kg e un carico utile di ... Leggi su ildenaro

