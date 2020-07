Nuovi episodi di violenza, il sindaco di Eboli sollecita il Prefetto (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco di Eboli, Massimo Cariello, in merito agli ultimi episodi di violenza registrati nel comune salernitano: “Dopo l’ulteriore episodio di violenza consumatosi in città, ho immediatamente inviato l’ennesima nota al Prefetto di Salerno, sollecitando per la nostra città una maggiore presenza di uomini in divisa a presidiare il territorio, per assicurare tranquillità e serenità alle famiglie Ebolitane. I nostri agenti di Polizia Municipale stanno moltiplicando gli sforzi e, pur in una situazione di organico ridotto, stanno assicurando un minimo di controllo, anche ... Leggi su anteprima24

Dopo l’ulteriore episodio di violenza consumatosi in città ... per questo ho indirizzato una nuova nota al Prefetto di Salerno, anche per la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la ...

I creatori di Monument Valley preparano un nuovo gioco: ecco il trailer

Alba: A Wildlife Adventure è il nuovo progetto di Ustwo Games, la software house che ha realizzato i giochi della serie Monument Valley, il cui secondo episodio è sbarcato su iOS nel 2017. Presentato ...

