Nuova sede a Cividale per Fratelli d’Italia “Forum Iulii” (Di martedì 21 luglio 2020) Sabato scorso a Cividale del Friuli, in piazzetta Garibaldi n. 26, è stata inaugurata, rispettando tutte le norme previste per la sicurezza Covid-19, la sede locale del Movimento politico Fratelli d’Italia che, in questo momento, vanta il 15% dei sondaggi nazionali. Dunque, dopo la fondazione del Circolo avvenuta nel corso del 2019, ora nella città ducale sarà attiva anche la sede, dove il direttivo e i militanti incontreranno settimanalmente i cittadini che volessero segnalare problematiche amministrative, economiche, ambientali, culturali, sportive ed assistenziali. All’inaugurazione sono intervenuti il consigliere comunale Davide Cantarutti, il coordinatore provinciale Gianni Candotto, il consigliere regionale Leonardo Barberio, l’assessore ... Leggi su udine20

matteosalvinimi : Fasano (Brindisi) domenica pomeriggio sotto il sole, nuova sede della Lega: quanto affetto? - matteosalvinimi : Nuova sede Lega inaugurata a Fasano (Brindisi) e un mare di gente nonostante il caldo! Piú mi criticano, piú sto in… - matteosalvinimi : In diretta da Fasano (Brindisi) dove inauguriamo una nuova sede della Lega. ?? LIVE ?? - diab00lik : La nuova 'chiesa' del mondialista Bergoglio. - diocesidiroma : RT @RomaSette: Santa Sede: «Conversione missionaria» nelle parrocchie e unità pastorali. Nuova Istruzione della Congregazione per il Clero… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova sede Nuova sede per l'Avis di Villorba: appello a tutti i donatori TrevisoToday India: linee guida Santa Sede contro abusi su minori. I vescovi indiani, “tolleranza zero”

La Conferenza episcopale dell’India ha accolto le nuove linee guida della Congregazione per la dottrina della fede che invitano ad indagare sulle accuse di abuso sessuale contro minori all’interno del ...

Locman fa rivivere l’orologio amato da Madonna, Sharon Stone (e Berlusconi)

L'estate 2020 vede un grande ritorno nel mondo dell'orologeria tricolore. Si tratta della Locman Sport Anniversary, collezione formata da otto referenze con la quale Locman fa rivivere i famosi orolog ...

La Conferenza episcopale dell’India ha accolto le nuove linee guida della Congregazione per la dottrina della fede che invitano ad indagare sulle accuse di abuso sessuale contro minori all’interno del ...L'estate 2020 vede un grande ritorno nel mondo dell'orologeria tricolore. Si tratta della Locman Sport Anniversary, collezione formata da otto referenze con la quale Locman fa rivivere i famosi orolog ...