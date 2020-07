Nozze senza sacerdote. Il Vaticano dice sì ai laici (Di martedì 21 luglio 2020) Serena Sartini Mancano le vocazioni, ridisegnati i ruoli nelle parrocchie. E basta tariffe per le messe Matrimoni, battesimi e funerali potranno essere celebrati da laici, in casi eccezionali stabiliti dal vescovo e in mancanza di sacerdoti. Alla crisi delle vocazioni, da tempo diventata motivo di dibattito all'interno della chiesa universale, il Vaticano decide di rispondere aprendo le porte della chiesa ai laici. La decisione è contenuta nell'Istruzione della Congregazione per il Clero, dal titolo «La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa», una sorta di vademecum che ridisegna i ruoli e la configurazione delle parrocchie. «Il vescovo, a suo prudente giudizio si legge nel documento - potrà affidare ufficialmente alcuni ... Leggi su ilgiornale

