Nozze e funerali senza sacerdote. Potrà celebrare anche un laico (Di martedì 21 luglio 2020) Nozze e funerali, a causa della carenza di sacerdoti, potranno anche essere affidati all'«assistenza» di fedeli laici «sotto la responsabilità dei parroci». Una misura concessa «in via eccezionale». Lo sottolinea il nuovo documento della Congregazione per il Clero diffuso ieri. Il vescovo, «a suo prudente giudizio, potrà affidare ufficialmente alcuni incarichi ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sotto la guida e la responsabilità del parroco», si legge nell'Istruzione «La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa». Nel dettaglio, i laici potranno presiedere la Liturgia della Parola, laddove non si può celebrare la messa per mancanza di ... Leggi su iltempo

