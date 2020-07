Novara, il racconto della schiava bambina della psicosetta (Di martedì 21 luglio 2020) Un mondo «magico, fantastico e segretissimo». È quello dove le adepte della psicosetta di Novara pensavano di essere entrate, ma che in realtà, ben presto, si trasformava in una cerchia che ruotava attorno alla figura di un settantenne, libero professionista laureato del Milanese, con un lungo passato in una para-farmacia, che le ragazze chiamavano «lui» o «il dottore», perché non avevano il permesso di nominarlo. Leggi su vanityfair

