Notizie del giorno – 6 positivi al Covid e partita rinviata | Conte fa infuriare i bianconeri | Belen in Senza veli

Notizie del giorno – 6 positivi al Covid e partita rinviata, Conte fa infuriare i bianconeri, Belen in topless (Di martedì 21 luglio 2020) Le Notizie più importanti della giornata di ieri, lunedì 20 luglio. CAOS IN SPAGNA – Un caos vero e proprio, quanto accaduto in Spagna. L’ultima giornata di Segunda Division, la nostra Serie B, avrebbe dovuto giocarsi in Contemporanea. Ma una gara, quella tra Deportivo La Coruna e Fuenlabrada, non è stata disputata. Motivo? La squadra ospite ha riscontrato sette positivi al Coronavirus, tra cui sei calciatori. Il resto delle gare, in ogni caso, è regolarmente sceso in campo. Ma la Contemporaneità totale non c’è e per questo motivo non sono mancate le polemiche sulla regolarità del campionato. (L’ARTICOLO COMPLETO) Conte FA ARRABBIARE I TIFOSI JUVENTINI – “Nei momenti di difficoltà, se devono tirare uno ... Leggi su calcioweb.eu

matteorenzi : Oggi a #Trento. Bene la battaglia del governo in Europa, bene le notizie di #Lancet sul vaccino, bene la voglia di… - Internazionale : “Genova ci dice che quando il potere si sente minacciato, lo stato di diritto può essere sospeso. Ovunque”. L’inchi… - Agenzia_Ansa : Il crack dei #ristoranti pesa per 3 miliardi sulla filiera #agroalimentare in mancati acquisti in #cibo e #vino.… - peppesignore : RT @CatalfoNunzia: Le drammatiche notizie di oggi rafforzano la necessità di nuovi interventi a tutela della salute e della sicurezza sui l… - tranellio : RT @CatalfoNunzia: Le drammatiche notizie di oggi rafforzano la necessità di nuovi interventi a tutela della salute e della sicurezza sui l… -