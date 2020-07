Nonostante le tensioni e le critiche, il governo incassa 209 miliardi dal Recovery Fund. Un successo che permette a Conte di blindare l’esecutivo (Di martedì 21 luglio 2020) Recovery Fund, Conte canta vittoria: “Il governo esce rafforzato” “La verità è che l’approvazione di questo piano rafforza l’azione del governo italiano”: è l’alba quando il premier italiano Giuseppe Conte commenta l’accordo del Consiglio Ue sul Recovery Fund da 750 miliardi (leggi qui cosa prevede). Dopo quasi 5 giorni di trattative, briefing e bilaterali, il presidente del Consiglio è esausto, ma raggiante al tempo stesso perché consapevole di aver incassato una vittoria importante per l’Italia e per la sopravvivenza del suo esecutivo. Dei 750 miliardi totali messi a disposizione dal pacchetto di aiuti, ... Leggi su tpi

marcovaleriolp : Nonostante le tensioni geopolitiche tra i due Paesi, la domanda cinese di materie prime australiane continua a esse… - MarcosPalermo : @RealHumanBeing8 Un massacro per motivi etnici eppure per decenni hanno convissuto nonostante le tensioni in pace con la vecchia jugoslavia - FrancoCoradazzi : RT @SferoClasta: @luigidimaio Ennesima verità di comodo, esattamente come per i precari della scuola e tante altre promesse riconvertite. L… - verceso : RT @SferoClasta: @luigidimaio Ennesima verità di comodo, esattamente come per i precari della scuola e tante altre promesse riconvertite. L… - dasar : RT @SferoClasta: @luigidimaio Ennesima verità di comodo, esattamente come per i precari della scuola e tante altre promesse riconvertite. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Nonostante tensioni Le tensioni Uk-Cina non fermano TikTok: a Londra il quartier generale? CorCom Recovery Fund, Conte canta vittoria: “Il governo esce rafforzato”

“La verità è che l’approvazione di questo piano rafforza l’azione del governo italiano”: è l’alba quando il premier italiano Giuseppe Conte commenta l’accordo del Consiglio Ue sul Recovery Fund da 750 ...

In ginocchio a PechinoLo sconcio discorso filo cinese di un deputato dei Cinque stelle alla Camera

Pubblichiamo il testo del discorso del parlamentare del Movimento 5 stelle Pino Cabras pronunciato lunedì 20 luglio alla Camera dei Deputati. Grazie Presidente, il tema di Hong Kong ha colpito molto ...

“La verità è che l’approvazione di questo piano rafforza l’azione del governo italiano”: è l’alba quando il premier italiano Giuseppe Conte commenta l’accordo del Consiglio Ue sul Recovery Fund da 750 ...Pubblichiamo il testo del discorso del parlamentare del Movimento 5 stelle Pino Cabras pronunciato lunedì 20 luglio alla Camera dei Deputati. Grazie Presidente, il tema di Hong Kong ha colpito molto ...