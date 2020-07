"Nobody's love", i Maroon 5 tornano con un nuovo singolo (Di martedì 21 luglio 2020) I Maroon 5 hanno annunciato la pubblicazione del loro nuovo atteso singolo, "Nobody's love", brano che sar disponibile da venerd in tutte le piattaforme digitali. Il disco segna il ritorno della band ... Leggi su gazzettadelsud

NOBODY’S LOVE è il nuovo singolo dei Maroon 5 in arrivo venerdì 24 luglio. Il brano segna il ritorno della band californiana capitanata da Adam Levine dopo il successo di “MEMORIES”. I Maroon5 nascono ...

ROMA, 21 LUG - Il 24 luglio esce Nobody's Love, il nuovo singolo dei Maroon 5. Il brano segna il ritorno della band californiana capitanata da Adam Levine dopo il successo di "Memories" (uscito nel ...

