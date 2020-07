No, Bill Gates non ha mai detto che «700mila morti» per il vaccino anti-Covid sarebbe una cifra «accettabile» (Di martedì 21 luglio 2020) Lunedì 20 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni presenti in un post pubblicato il 17 luglio su Facebook, secondo cui Bill Gates avrebbe previsto «700 mila morti con il vaccino anti Covid», una cifra che lo stesso Gates avrebbe considerato «accettabile». Si tratta di una notizia falsa. Il post oggetto di verifica, pubblicato su Facebook da Angelo SacchiIl riferimento è a un’intervista rilasciata il 9 aprile 2020 da Bill Gates all’emittente televisiva americana Cnbc, nella quale l’imprenditore e filantropo americano ha parlato dei tempi di produzione di un possibile ... Leggi su facta.news

