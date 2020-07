Nigeria, dramma Aluko: non può curare il cancro al seno a causa del Covid-19 (Di martedì 21 luglio 2020) A causa della diffusione della pandemia di Covid-19, che ha messo in ginocchio gli ospedali africani, Bidemi Aluko, ex portiere della nazionale femminile, è stato costretta ad interrompere la chemioterapia per il cancro al seno. Il brutto male le era stato diagnosticato di nuovo a gennaio del 2019 e le era stato prescritto un ciclo di cure di un anno e un eventuale intervento, nonostante avesse già effettuato la mastectomia nel corso della prima diagnosi nell’aprile del 2017, per la quale aveva dovuto dire addio al mondo del calcio. “L’ospedale di Ibadan, dove stavo facendo la chemio, ha detto ai pazienti con patologie pregresse di stare alla larga, perché devono occuparsi di persone i cui casi sono considerati critici, quindi non ci posso più ... Leggi su sportface

